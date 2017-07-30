«Тосно» — «Зенит»: в фан-секторе хозяев произошла драка

Во время матча третьего тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Зенит», который в эти минуты проходит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, на фан-секторе номинальных хозяев встречи произошла драка, передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Причины конфликта пока не известны. По словам болельщиков, всё произошло из-за бурной реакции стюардов на зажжённый файер. Затем на трибунах появился ОМОН, который увёл нескольких болельщиков с шестого сектора стадиона.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Зенит».