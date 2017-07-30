Сотрудники «Локомотива» остроумно поздравили Геркуса с 45-летием

Сотрудники «Локомотива» в шутливой форме поздравили президента клуба Илью Геркуса, которому 30 июля исполнилось 45 лет. В своём кабинете на стадионе Геркус обнаружил огромного плюшевого зайца с мешком, в котором были новые бутсы. Кроме того, торт для президента клуба был оформлен соответствующим образом.
«Илья Леонидович не афиширует свои личные праздники, можно сказать, скромничает. В коллективе рассудили по-своему и вручили оригинальный подарок», — сообщил источник в клубе корреспонденту «Чемпионата».
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