Григорян отказался от участия в телепрограмме из-за вопроса корреспондента

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, который должен был стать гостем программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ», отказался от участия в программе. Как сообщил телекомментатор Георгий Черданцев на своей странице в «Твиттере», наставника махачкалинской команды рассердил корреспондент телеканала «Наш футбол» Тимур Журавель.
Григорян после поражения от «Локомотива» (0:1) остался недоволен вопросом Журавеля, спросившего, признаёт ли специалист, что ошибся с заменами. «Вам сколько лет? Конечно, я ошибся с заменами. Да, у меня был другой выбор. Мне кажется, вы хотите докопаться до какой-то сенсации в виде моего острого ответа. Вы мазохист», — сказал тренер.