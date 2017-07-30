В матче «Тосно» — «Зенит» Кокорин забил свой 50-й гол в РФПЛ

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Петровский» обыграл «Тосно» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт нападающий питерцев Александр Кокорин.
Для 26-летнего российского футболиста этот мяч стал 50-м в 212 матчах РФПЛ. Кокорин дебютировал в лиге в составе московского «Динамо» в 2008 году. Форвард забил 41 гол в 171 матче за «Динамо», а в 2016 году перешёл «Зенит», за который отличился девять раз в 41-й встрече РФПЛ.
Посмотреть 50-й гол Кокорина в РФПЛ можно в «твиттере» лиги.