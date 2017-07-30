Манчини: на данный момент оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил вероятность ухода из петербургской команды нападающего Артёма Дзюбы. При этом итальянский специалист подчеркнул, что трансферное окно ещё открыто и произойти может всё что угодно. Ранее сообщалось, что Дзюба может на правах аренды перейти в «Локомотив».
«На данный момент я не считаю это возможным. С другой стороны, трансферный рынок открыт, произойти может всё что угодно. Но на данный момент оснований для этого нет», — заявил итальянский специалист на пресс-конференции после матча 3-го тура РФПЛ с «Тосно» (1:0).
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