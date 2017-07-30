Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Тосно» (1:0) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-Лиги отметил старание нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, забившего в этой встрече победный мяч. Наставник также пояснил, с чем связана ротация в оборонительной линии команды.
«Ребята стараются, в частности Кокорин и Дзюба. Александр особенно, хорошо защищается и действует в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.
Хави Гарсия сыграл сегодня в центре обороны, потому что игроки «Тосно» хорошо играют головой, мощные ребята, им должен противостоять такой же мощный игрок. А также нужно было дать отдых Нету, который подустал», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Посмотреть гол Кокорина можно в «твиттере» РФПЛ.