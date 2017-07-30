Кокорин: будем с Дзюбой стараться забить 35 мячей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ. Именно Кокорин забил единственный гол.
«Эта неделя была тяжёлая. Очень рад, что победили. Перелёт, затем было мало времени не восстановление. Хорошо, что сыграли дома в Петербурге. Да, раздевалка у нас была своя, как и раньше.
У „Тосно“ хорошая защита, не давали нам делать хорошие контратаки. Что не получалось во втором тайме? Правда, уже сил не хватает. Как сказал тренер, в первых матчах главное побеждать.
35 мячей с Дзюбой? Ну да. Будем стараться", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.