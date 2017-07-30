Манчини: Шатов не совсем выполнял мои установки и задачи

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 3-го тура РФПЛ с «Тосно», завершившегося победой сине-бело-голубых со счётом 1:0, объяснил, почему на 56-й минуте заменил полузащитника Олега Шатова на нападающего Артёма Дзюбу.
«Шатов не совсем выполнял мои установки и задачи. И к тому же мы нуждались в сильном и мощном нападающем впереди. Потому произошла такая замена», — сказал Манчини в программе «После футбола».
Шатов на 10-й минуте матча отдал голевую передачу на нападающего Александра Кокорина.