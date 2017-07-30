Чернов: не обижен на Манчини, что он не дал шанса в «Зените»

Арендованный «Тосно» у «Зенита» защитник Евгений Чернов поделился впечатлениями от прошедшего матча 3-го тура РФПЛ.
Напомним, что «Зенит» на стадионе «Петровский» обыграл дебютанта высшего дивизиона со счётом 1:0.
«Я готовился целую неделю и надеялся, что смогут сыграть с «Зенитом». Слава богу, что клубы договорились. Я очень рад был выйти на поле в этом матче. Узнал о своём участии в дерби практически перед игрой. Я играл с большим желанием и удовольствием. Порадовало, что собрался полный стадион. Было очень приятно играть в такой атмосфере. Эмоции самые положительные. «Зенит» всегда был сильной командой, а сегодня показал, что с приходом нового главного тренера сумел прибавить. Я не обижен на Манчини, что он не дал шанса.
Пас Шатова на Кокорина – стечение обстоятельств. Но на тренировках Олег часто такое вытворял, он мастер. Моя цель? Выходить в основе и помогать «Тосно». Но, конечно, мне бы в будущем хотелось бы вернуться в «Зенит», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.