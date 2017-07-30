Мирзов: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство

Новичок «Тосно» полузащитник Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Я тренируюсь с командой всего три дня и сразу же сыграл с «Зенитом». Когда переходил из «Ахмата» в «Ростов», уже знал, что пойду в аренду в «Тосно». Очень хотел сегодня помочь новому клубу, сделав всё, что мог. Чуть-чуть везения нам не хватило. Нужно немного времени, чтобы нам сыграться. Всё-таки состав «Тосно» меняется. Думаю, у нас всё получится. Мне кажется, мы с «Зенитом» достойно смотрелись, сыграли неплохо и имели возможности забить хотя бы один гол.
Я слышал, как наши болельщики поддерживали «Тосно». Их было сегодня много. Чувствовалась ли атмосфера дерби? Пока это первое дерби, так что не с чем было сравнивать. Но игра с «Зенитом» получилась интересной. Считаю, праздник удался. У «Зенита» такая глубина состава, что можно выставить вторую команду из запасных, и она тоже будет бороться за первое место. Команда у «Зенита» очень хорошая – и тренер, и игроки. Это главный кандидат на чемпионство", — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.