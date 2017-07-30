Заболотный: приятно, когда «Зенит» на последних минутах выбивает мяч в аут

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:1) в матче 3-го тура РФПЛ.
«Сделали большую работу над ошибками. Приятно, когда такой соперник на последних минутах выбивает мяч в аут. Это хороший признак, мы на верном пути. «Зенит» видел сам, что мы навязывали борьбу им на каждом участке поля. Скажу скептикам так: они ошибались, если думали, что у «Зенита» шесть очков в кармане.
Наши игры впереди. Мы не будем сдаваться ни в коем случае. Следующая игра с «Арсеналом» наша? Да, думаю, надо брать очки и максимально настраиваться.
«Петровский»? Уже привыкли к нему, как к домашней арене. А то, что отдали раздевалку «Зениту»? Пусть забирают. Мы уже привыкли, наша команда всегда на чемоданах. Всё решается на поле, а не в раздевалке», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.