Ерохин: очень рад, что «Зениту» удалось победить, игра с «Тосно» была трудной

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Тосно» в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых, единственный гол забил Александр Кокорин.
«Естественно, когда встречаются команды из одного региона — это дерби. Очень рад, что удалось победить. Сегодня была трудная игра. Хорошо, что забили в первом тайме и не пропустили во втором. „Тосно“ затем проводил контратаки большими силами.
Новички команды? Вы сами всё видите, что они делают на поле", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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