Болельщик «Тосно»: появились омононовцы и начали бить молодого парня

Болельщик «Тосно» рассказал о драке, произошедшей на фан-секторе команды во время матча 3-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский».
Ранее сообщалось, что всё произошло из-за бурной реакции стюардов на зажжённый файер. На трибунах появился ОМОН, который увёл нескольких болельщиков с трибуны.
«Вроде ничего не предвещало. Стюард ткнул пальцем на молодого парня, затем появились омононовцы и начали бить его. Зачем так?! Даже мужики лет 40 кричали, чтобы те перестали — оттаскивали пацана, ему лет всего 16-17 на вид. Из-за файера ли всё началось? Возможно. Это неважно, нельзя так просто бить людей. Мы же не террористы какие-нибудь», — рассказал болельщик корреспонденту «Чемпионата» Руслану Славнухину.
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