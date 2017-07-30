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Дудиев: не у всех получается играть с «Зенитом» так, что он в конце тянет время

30 июля 2017, воскресенье. 23:30. Футбол

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«В Петербурге был сегодня праздник – первое дерби в истории! Ребята знали об этом, выложились полностью. Пропустили немного нелепый гол. Не нужно было так привозить, но в целом игра понравилась. «Зенит» – сильный соперник, с классной атакой, могли несколько раз на контрвыпадах поймать. Нам остаётся только принять этот результат и работать дальше. Надо, чтобы к нам пришла концовочка в атаке. Хорошо, что уже есть моменты. Не у всех получается так играть с «Зенитом», что он в конце начинает уже время тянуть и бить по аутам. Значит, у нас на самом деле игра получилась.

Было ли ощущение, что мы дома? У нас меньше болельщиков, чем у «Зенита», но в какие-то моменты они перекрикивали зенитовских. Это очень приятно. Дальше всё зависит от нашей игры. Надо заманивать болельщиков хорошей игрой. Футбол для них существует. Чем больше людей приходит, тем приятнее. Постараемся доказать людям, что они не зря покупают билеты на наши матчи.

У нас тяжёлый календарь в начале сезона. С «Уфой» просто не реализовали свои моменты, а потом игры с «Краснодаром» на выезде и «Зенитом». Будем настраиваться на следующие встречи и доказывать свою состоятельность. Как сказал тренер, у нас каждый матч тут как Лига чемпионов. С кем было тяжелее – «Краснодаром» или «Зенитом»? Мне кажется, одинаково сложно играть с обеими командами. У них сильная атака, много вариантов впереди всегда. И «Зенит», и «Краснодар», может, даже за чемпионство поборются", — передаёт слова Дудиева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Тосно Аслан Дудиев
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