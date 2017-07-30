Видео: защитник «Эйбара» забил в свои ворота с центра поля

Защитник «Эйбара» Хосе Анхель стал автором курьёзного автогола в товарищеской матче с «Шальке». На 67-й минуте встречи испанский футболист, находясь в центре поля, хотел отдать пас вратарю, но в результате отправил мяч прямиком в ворота своей команды. Голкипер в этот момент вышел из ворот и спасти «Эйбар» от гола не сумел. В итоге «Шальке» одержал победу со счётом 1:0.
Похожий автогол произошёл в матче «Челси» — «Интер» (1:2) в субботу. На 76-й минуте встречи полузащитник «Интера» Жоффрей Кондогбиа, находясь под прессингом, почти с центра поля сделал передачу верхом на своего голкипера. Вышедший из ворот Даниэле Паделли к такому развитию событий готов не был и лишь проводил взглядом мяч, оказавшийся в сетке.
Посмотреть курьёзный автогол можно в YouTube.