Комличенко забил 1-й гол за «Младу Болеслав» в матче 1-го тура чемпионата Чехии

В матче первого тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» принимал на своём поле «Сигму Оломоуц». Встреча проходила на стадионе «Адидас-Арена – Местски» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей дубль в первом тайме на свой счёт записал Шимон Фальта. «Млада Болеслав» смог ответить на это только голом российского нападающего Николая Комличенко на 86-й минуте. Для форварда, который появился на поле на 46-й минуте, этот гол стал первым в составе новой команды.
Комличенко выступает за «Младу Болеслав» на правах аренды. В чешский клуб 22-летний футболист «Краснодара» перебрался этим летом.
Посмотреть видео гола Комличенко можно в YouTube.