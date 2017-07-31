Казаев: если «Тосно» продолжит так играть, голы обязательно придут

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», оценил старт команды в первенстве, а также прокомментировал тот факт, что дебютант РФПЛ пока не может забить. Напомним, что «Тосно» уступил «Зениту» со счётом 0:1.
«Мы опасались давления на первых минутах, с ним собственно и не справились. «Зенит» контролировал мяч, опасно атаковал и по делу забил быстрый гол, к сожалению для нас. Думаю, что если бы мы перетерпели этот стартовый натиск, то была бы другая игра. Но, несмотря на то, что мы пропустили, мы взяли себя в руки, временами контролировали игру, комбинировали и создавали моменты. Единственное, забить не вышло.
Мне было комфортно, атмосфера была домашней, несмотря на такое обилие болельщиков «Зенита». Мы играли дома, в Петербурге, на уже знакомом газоне и также с приличной фанатской поддержкой. Понравилось, что пришёл практически полный стадион – ради этого мы и играем.
Не могу сказать, что пропущенный мяч сбил нас с толку. Скорее, как мне кажется, наоборот – он раскрепостил нас и погнал вперёд. Нам нужно было идти вперёд. Об этом мы и в раздевалке говорили – нужно было продолжать в том же духе, у нас получалось моментами играть от себя и контролировать мяч.
Считаю, что «Уфа» равная нам команда, разве что опыта выступлений на таком уровне у них больше. С «Краснодаром» и «Зенитом» мы смотрелись хорошо. Каждая игра была тяжелая, не могу сказать, что с кем-то было проще. Уверен, что дальше будет также тяжело – мы все готовимся к борьбе и уверены в том, что сможем навязать конкуренцию командам из РФПЛ.
У нас молодая команда и мы прибавляем от игры к игре. Мы интенсивно работаем на тренировках, и нам нельзя зацикливаться на том, кто сколько забил. Если мы продолжим так играть, голы к нам обязательно придут. Уверен, уже в следующей игре», — приводит слова Казаева официальный сайт «Тосно».