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Фурсенко: Кокорин в очередной раз поразил, он играет с большим удовольствием

31 июля 2017, понедельник. 00:31. Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги, а также положительно отозвался об игре нападающего петербургской команды Александра Кокорина, забившего единственный гол в прошедшей встрече.

«Тяжелая в общем-то игра. «Тосно» на своём поле естественно хотел выиграть. Но наши футболисты отыграли на классе, достойно. Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил. Человек играет с большим удовольствием! Думаю, фактор Манчини можно назвать причиной его преображения. Хороший тренер раскрывает игроков. Говорил ли я с Кокориным? Дело не в разговорах. Главное, сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть», — приводит слова Фурсенко «Спорт день за днём».

Фурсенко прокомментировал слухи о том, что нападающий Артём Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

«Дзюба вышел сегодня, достойно боролся. Слухов ходит всегда столько… Правды из них ровно 10 процентов. Вы сами понимаете, что стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем, дай бог ему здоровья», — заявил президент «Зенита».

Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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