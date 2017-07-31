«Локомотив» — «Анжи» — 1:0. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ

«Локомотив» победил «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный и победный гол «железнодорожники» забили на 81-й минуте. Владислав Игнатьев в касание прострелил на Мануэла Фернандеша, который с нескольких метров переправил мяч в сетку ворот «Анжи».
«Локомотив» набрал 9 очков и делит первое место в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом» и «Ахматом». «Анжи» (3 балла) идёт 10-м.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном канале «Анжи» в YouTube.
Сёмин: доволен всеми, кто выходил на поле. «Локомотив» выиграл, и это главное