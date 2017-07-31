«Барселона» — «Реал» — 3:2. Видеообзор матча Международного кубка чемпионов

«Барселона» на своём официальном канале в YouTube представила видеообзор матча Международного кубка чемпионов c «Реалом». Встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых. Игру посетили 66 014 зрителей.
«Барселона» одержала три победы из трёх и стала победителем турнира. Помимо «Реала» сине-гранатовые обыграли «Ювентус» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в рамках турнира потерпел три поражения в трёх матчах.
Посмотреть видеообзор матча можно в YouTube.
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