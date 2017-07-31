Российский специалист Перевертайло покинул пост главного тренера «Риги»

Руководство ФК «Рига» приняло решение расстаться с главным тренером команды россиянином Евгением Перевертайло, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 62-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон после двух подряд поражений, которые «Рига» потерпела в чемпионате Латвии — от «Лиепаи» (1:2) и «Вентспилса» (0:2).
На данный момент рижане имеют в активе 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует «Спартак» из Юрмалы (25 очков), у которого две игры в запасе.
Экс-наставник «Сибири» Перевертайло занял пост главного тренера «Риги» в мае этого года, сменив на тренерском мостике Владимира Волчека, который был отправлен в отставку 19 апреля.