«Спартак»-мол. — «Краснодар»-мол. — 0:5. Видеообзор матча

В матче 3-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» в Москве одержал разгромную победу над «Спартаком» со счётом 5:0.
В начале матча Артём Голубев вывел гостей вперёд. На 32-й минуте отличился Иван Игнатьев, а несколько минут спустя он забил свой второй мяч, сделав счёт 3:0. На 69-й минуте Игнатьев реализовал пенальти, сумев оформить хет-трик. Окончательный результат в компенсированное время установил Алекс Мацукатов.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном канале ФК «Краснодар» в YouTube.
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