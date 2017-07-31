«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются с «Интером» за «нового Мбаппе»

«Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» вступили в борьбу за 19-летнего нападающего «Кана» Янна Карамо, сообщает The Sun. Французский клуб оценивает своего таланта, которого называют «новым Килианом Мбаппе», в £ 9 млн. Официальных предложений по поводу трансфера Янна пока не поступало.
Помимо лондонских клубов на Карамо претендует миланский «Интер», сообщают итальянские СМИ. Контракт форварда с «Каном» истекает летом 2018 года.
В минувшем сезоне Карамо провёл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Глава «Тоттенхэма» объяснил, почему клуб не совершает громких трансферов