Хесус Навас принял предложение «Севильи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас близок к переходу в «Севилью», сообщает AS. Футболист принял условия контракта, предложенные ему испанским клубом, и будет зарабатывать около € 2 млн в год. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.
Навас уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити». В данный момент у него статус свободного агента.
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