Веденеев: Манчини нервничает, игры, которую он хочет видеть в «Зените», пока нет

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение, что в настоящее время главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини пока не нашёл оптимальную схему, а его подопечные на поле ещё не показывают сыгранной игры.
«В матче с «Тосно» много голевых моментов мы не увидели. А чтобы их было достаточно, необходим стабильный состав, который обеспечит сыгранность. Стабильного состава нет, нет и сыгранности. Хорошая игра в атаке — это такое давление, которое заставляет оборону допускать грубые ошибки и разваливаться. Оборона «Тосно» не развалилась, действовала надёжно, перекрывала все опасные зоны, не давала развернуться нападающим и нейтрализовала Дриусси. Пока атака «Зенита» — это скорость Кокорина, рост Дзюбы и техника Дриусси. Но каждый сам по себе.
Думаю, что Манчини прекрасно все понимает, оттого так и нервничал в матче с «Тосно». Игры, которую он хочет видеть, пока нет. В обороне вроде бы порядок. Вратарь надёжен. Крайние защитники играют удовлетворительно. Но дальше вопросы. Что с парой центральных защитников? Каков треугольник центральных хавбеков, которые если хорошо играют в обороне, то в атаке не совсем догоняют? Когда об этом думаешь, вспоминаешь сразу, что «Зенит» победил «СКА-Хабаровск», едва успел отыграться в игре с разобранным «Рубином», оказался сильнее клуба «Бней Иегуда» и забил один гол «Тосно». Ни в одной из этих команд не было атаки. А тут приедет не только Промес, но и ещё группа товарищей, которые могут забить. Игра со «Спартаком» даст ответ на многие вопросы, которые у нас возникают", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».