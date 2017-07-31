В Италии 17-летнего игрока «Краснодара» Сулейманова назвали новым Аршавиным

Итальянское издание Tuttomercatoweb опубликовало материал, посвящённый нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Издание ежедневно ведёт рубрику, посвящённую молодым талантам, и 30 июля героем рубрики стал 17-летний футболист краснодарского клуба.
Поводом для статьи стал гол, который Сулейманов забил в домашней встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1). Издание напомнило, что воспитанник «быков» (17 лет, 7 месяцев и 11 дней) побил рекорд Сергея Родионова, который отличился в матче «Женесс» — «Спартак» (0:5) в 1980 году. Тогда спартаковцу было 18 лет (18 лет и 16 дней).
Кроме того, Tuttomercatoweb назвало Сулейманова «маленьким Аршавиным», отмечая, что наставник «Краснодара» Игорь Шалимов видит в молодом форварде большой потенциал для роста.