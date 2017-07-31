Пятницкий: в результатах «Спартака» на старте сезона ничего сверхъестественного

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий оценил старт красно-белых в новом сезоне РФПЛ. После двух туров спартаковцы имеют в активе два очка.
«Многие игроки «Спартака» были задействованы на Кубке конфедераций, они не имели полноценной возможности отдохнуть. Поэтому такие результаты «Спартака» связаны с некой усталостью, какой-то неготовностью к командной игре. Но всё-таки я думаю, что потеря очков на старте чемпионата в матче с «Динамо» — это самоуверенность в том, что игра была сделана и результат достигнут.
А во втором случае в игре с «Уфой» мы по первым турам видим, что команда Сергея Семака вовсе не такой простой соперник, как кажется на первый взгляд. Поэтому говорить о том, что «Спартак» не готов, или какие-то другие причины искать не стоит, всё лежит на поверхности. Для меня в результатах «Спартака» на старте сезона ничего сверхъестественного и особо тревожного нет", — цитирует Пятницкого «Спорт уик-энд».