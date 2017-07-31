Защитник «ПСЖ» Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье может продолжить карьеру в Англии. Sky Sports со ссылкой на французские СМИ сообщает, что 24-летний футболист согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».
В начале июля появилась информация, что манкунианцы стали основными претендентами на игрока, который оценивается примерно в € 25 млн. Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери дал добро на переход защитника.
Контракт Сержа Орье с «ПСЖ» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что парижане могут включить защитника в сделку по Жоао Мариу из «Интера».
«ПСЖ» готов предложить € 30 млн и Орье за полузащитника «Интера» Жоао Мариу