Моуринью: Матич хочет играть в «Манчестер Юнайтед», я жду новостей

Полузащитник «Челси» Неманья Матич может сменить один английский клуб на другой. Футболист интересен «Манчестер Юнайтед» и изъявил желание перебраться на «Олд Траффорд». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подтвердил информацию.
«Я жду новостей. Знаю, что Матич очень хочет играть в нашей команде. Когда футболист хочет, шанс на переход увеличивается», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что манкунианцы рассчитывают оформить переход в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн (около € 44,6 млн).
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Матича у «Челси»