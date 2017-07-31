КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды комитет рассмотрит на ближайшем заседании по итогам матчей 3-го тура РФПЛ «Тосно» — «Зенит» (0:1), «Амкар» — «Ростов» (0:1), а также «Рубин» — «Арсенал» (2:1).
«По матчу «Тосно» — «Зенит» мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками обоих клубов. По матчу «Амкар» — «Ростов» мы рассмотрим, как главный тренер «Ростова» Леонид Кучук покидал пределы технической зоны. Также в матче «Рубин» — «Арсенал» мы рассмотрим, как главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны. Кроме этого, мы рассмотрим, как футболисты «Арсенала» покидали автобус перед матчем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем