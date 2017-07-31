Промес: мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказал мнение, что усталость не должна являться оправданием для красно-белых в прошедших матчах РФПЛ с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
«Возможно, мы действительно немного устали. Но не очень хорошо, что команда устаёт на старте чемпионата. В случае с „Динамо“ — мы играли всего через три дня после матча за Суперкубок, в котором пришлось провести 120 минут. Так или иначе, усталость не может быть оправданием ни в матче с „Динамо“, ни в игре против „Уфы“. Мы должны были побеждать — и всё. Знаете, больше не хочу об этом говорить: эти игры в прошлом, готовимся к следующей. Надеюсь, мы сможем адаптироваться к необходимости играть много матчей.
Мы „Спартак“, мы должны показать, кто тут хозяин. Лучше сделать это сразу, чтобы все понимали, что их ждёт в этом сезоне. Так что меня календарь полностью устраивает. Чем сильнее соперник, тем больше возможностей продемонстрировать все, на что мы способны», — цитирует Промеса «Российская газета».