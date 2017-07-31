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Победитель НСФЛ – чемпион Европы

31 июля 2017, понедельник. 11:18. Футбол

В Порту 30 июля состоялись заключительные матчи XII чемпионата Европы по футболу среди университетских команд. В финале турнира футболисты Кубанского государственного университета победили студентов Университета Лилля (Франция) и стали двукратными чемпионами Европы. Отрадно отметить, что практически все игроки стартового состава в разное время участвовали в Национальной студенческой футбольной лиге.

КубГУ (Россия) – Университет Лилля (Франция) – 2:1 (1:0)

Голы: Правило, 31, 116; Университет Лилля, 85.

КубГУ: Москаленко; Селиванов, Журавлёв, Манукян, Ревенко; Рахимов, Правило, Вардания, Хан (Тюфяков, 74; Якимов, 113), Мамедов (Бабенко, 76; Красноруцкий, 97); Рябиков (Прокопенко, 58).

Предупреждения: Бабенко, 92; Правило, 116; Вардания, 119.

Напомним, что, проиграв на старте команде Университета Бордо (Франция) со счётом 1:2, российские студенты в труднейшей борьбе смогли выйти из группы в плей-офф с первого места, одержав две победы над соперниками из Румынии и Португалии со счетом 1:0. В четвертьфинале российские студенты обыграли Университет Базеля (Швейцария) также со счётом 1:0 и на пути к финалу выиграли у Норвежской школы экономики – 3:0.

Таким образом, итоговая таблица XII чемпионата Европы по футболу среди университетских команд выглядит следующим образом:

1. КубГУ (Краснодар, Россия)

2. Университет Лилля (Франция)

3. Университет Бордо (Франция)

4. Норвежская школа экономики (Норвегия)

5. Университет Эворы (Португалия)

6. Университет Бохума (Германия)

7. Университет Базеля (Швейцария)

8. Католический университет Порту (Португалия)

9. Западный университет Тимишоара (Румыния)

10. Университет Альмерии (Испании)

11. Университет Балыкесир (Турция)

12. Университет Минью (Португалия)

13. Университет Ювяскюля (Финляндия)

14. Университет Кипра (Кипр)

15. Университет Амстердама (Нидерланды).

Победитель НСФЛ – чемпион Европы

Победитель НСФЛ – чемпион Европы

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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