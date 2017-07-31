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«Арсенал» попросил РФПЛ пересмотреть регламент выхода из автобуса

31 июля 2017, понедельник. 11:33. Футбол

Руководство тульского «Арсенала» попросило РФПЛ пересмотреть регламент выхода команд из автобуса. Об этом рассказал генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов. Ранее глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит, как футболисты «Арсенала» покидали автобус перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:2).

«Мы изучаем регламент, прежде чем принять его. Но чтобы понять, насколько то или иное нововведение подходит или не подходит, его нужно попробовать. Попробовать именно в рабочей и комфортной обстановке. Мы попробовали правило с выходом из автобуса – не комфортно. Мы в прошедшую пятницу отправили письмо в РФПЛ с просьбой учесть мнение клубов и обратится к основному вещателю с просьбой скорректировать этот пункт. Менять регламент не надо по ходу турнира. Мы просим дать возможность его скорректировать. Никто не отказывается от обязанностей съёмок. Но поверьте – от того, что часть футболистов выходит из второй двери, качество картинки не меняется. Поэтому мы обратились к РФПЛ с письмом. Ждём ответа от Премьер-Лиги», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Напомним, что по итогам 2-го тура «Арсенал» был оштрафован за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем со «СКА-Хабаровск».

КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Рубин Дмитрий Балашов КДК
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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