Промес: при везении «Спартак» и ЛЧ может выиграть, но давайте быть реалистами

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего старта красно-белых в Лиге чемпионов. Столичный клуб начнёт турнир с групповой стадии.
«Мы купили всего одного нового игрока, состав остался прежним. Могу сказать за себя: я никогда не играл в Лиге чемпионов, но я готов к ней. Посмотрим, что будет дальше.
При везении возможно всё. Мы и Лигу чемпионов можем выиграть при везении. Но давайте быть реалистами. На данный момент я не очень представляю, на что мы способны. Жизнь покажет. Для начала надо бы выйти из группы. Верю, что нам это по силам», — цитирует Промеса «Российская газета».
Промес: мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин