Неймар прибыл в Шанхай и поблагодарил китайских болельщиков за поддержку

Нападающий «Барселоны» Неймар прибыл в Шанхай, где у футболиста запланированы несколько коммерческих мероприятий. Ранее сообщалось, что бразилец отменил визит в Китай из-за трансферных дел. Позже Неймар опроверг данное известие. После прибытия в Шанхай 25-летний игрок оставил сообщение на своей странице в китайской социальной сети Weibo.
«Привет, Китай. Я Неймар, и я только что прибыл в Китай. Нахожусь на данный момент в Шанхае. Хочу поблагодарить всех моих китайских поклонников, спасибо большое за поддержку», — сказал Неймар.
Ожидается, что уже 1 августа Неймар вылетит в Катар, где пройдёт медицинское обследование для перехода в «ПСЖ».
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