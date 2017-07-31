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Защитник «Тосно» Шахов: надеюсь, положительный результат придёт к нам

31 июля 2017, понедельник. 13:01. Футбол

Защитник «Тосно» Виталий Шахов поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Зенит» есть «Зенит», произвёл хорошее впечатление. Но когда ты играешь против такого соперника, нужно, чтобы и удача была на твоей стороне. Во всех трёх первых матчах чемпионата у нас были возможности забить, нужно использовать свои моменты. Что нам мешает набирать очки при неплохой игре? Соперники мешают, ну и мы в отдельных эпизодах допускаем ошибки, будь то оборона или атака. Но мы работаем над этим. Надеюсь, положительный результат придет к нам», — сказал Шахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

«Тосно» — «Зенит» — 0:1. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Тосно Виталий Шахов
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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