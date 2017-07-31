Турки рассудят «Зенит» и «Бней Иегуда», румыны — «Люнгбю» и «Краснодар»

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответных матчах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» и «Люнгбю» — «Краснодар».
В Санкт-Петербурге стартовый свисток даст Али Палабыйык из Турции. Помогать ему будут соотечественники Чем Сатман и Шеркан Олгюнкан. Четвёртый арбитр – Алпер Улусой.
В Дании предстоит работать румынской бригаде судей во главе с Себастьяном Колцеску. Помогать ему будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу. Четвёртый рефери – Георге Радулеску.
Оба матча состоятся 3 августа. Начало матча «Зенит» — «Бней Иегуда» — в 20:00 мск, а «Люнгбю» — «Краснодар» — в 20:45.
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