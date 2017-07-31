Арбитр Еськов будет судить матч 3-го отборочного раунда ЛЧ АПОЭЛ — «Вииторул»

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛ и румынским «Вииторулом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Еськову будут судьи на линии Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Четвёртым арбитром назначен Кирилл Левников.
В первом матче, который состоялся 26 июля в Овидиу, «Вииторул» выиграл со счётом 1:0. Ответная игра состоится 2 августа в Никосии на стадионе «ГСП».
«Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ