Арбитр Волошин переведён в категорию «Про» и сможет обслуживать матчи РФПЛ

Судья первой категории из Смоленска Николай Волошин переведён из категории «А» высшей группы судей в категорию «Про», что даёт ему право судить матчи чемпионата России среди команд клубов РФПЛ. Об этом говорится на сайте «Футбольные арбитры России».
«Эти изменения произведены в соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утверждённых постановлением исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года.
Весной 2017 года Волошин в качестве кандидата хорошо прошёл учебно-тренировочный сбор судей Премьер-Лиги в Турции и успешно отработал на заключительном этапе соревнований первенства страны среди команд клубов ФНЛ.
На первом этапе первенства страны 2017-2018 гг. Н. Волошин также без замечаний провел матчи в первом дивизионе», — говорится в сообщении.