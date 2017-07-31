Защитник Бадштубер отказался переходить в «Спартак»

Немецкий защитник Хольгер Бадштубер отказался переходить в «Спартак». 28-летний футболист ранее выступал за «Баварию», а в июне истёк срок действия его контракта с мюнхенской командой, и теперь Бадштубер имеет статус свободного агента.
«Представитель Бадштубера вёл переговоры с руководством „Спартака“ о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», — цитирует ТАСС источник, близкий к клубу.
В составе сборной Германии Бадштубер принял участие в 31 матче, в которых стал автором одного гола.
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