2 августа Неймар может быть представлен как игрок «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар уже в среду, 2 августа, может быть представлен как новый футболист «ПСЖ», сообщает RMC. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец 1 августа пройдёт в Катаре медицинское обследование перед переходом во французский клуб.
Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
В настоящее время 25-летний игрок находится в Китае — Неймар прибыл в Шанхай, где у футболиста запланировано несколько коммерческих мероприятий.
Неймар 1 августа пройдёт в Катаре медобследование для «ПСЖ»