Бышовец: в матче «Спартак» — «Краснодар» предпочтение отдаю спартаковцам

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о центральном матче третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдёт сегодня в Москве. Начало игры запланировано на 19:30 мск.
«Хочется, чтобы оправдались высокие ожидания. А именно качество матча. Мы увидим сегодня игру на пределе, самоотдача будет на самом высоком уровне. «Краснодар» будет стараться удержаться вверху турнирной таблицы, а «Спартак», наоборот, подняться. Считаю, что у красно-белых есть шансы, чтобы реабилитировать себя за начало чемпионата перед болельщиками. Те нереализованные моменты в прошлых матчах говорят о хорошем атакующем потенциале команды, главное — наладить реализацию. Предпочтение в матче отдаю спартаковцам, ведь у «Краснодара» был ещё и матч в Лиге Европы.
Что касается календаря «Спартака», то если у «Локомотива» расписание в начале чемпионата очень хорошее, то у красно-белых диаметрально противоположный календарь. Но это хороший вызов для команды. Надо найти баланс между атакующими и защитными действиями. Если это удастся, то «Спартак» решит свои проблемы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.