Роналду отказался общаться со СМИ после суда по делу о неуплате налогов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отказался общаться с журналистами после сегодняшнего судебного заседания по делу об уклонении от уплаты налогов, которое состоялось в Посуэло-де-Алакрон. После выхода из помещения 32-летний футболист не стал делать никаких заявлений, сообщает Marca.
Игрок сборной Португалии в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.
В случае если форвард «Реала» будет признан виновным по данному делу, то ему грозит тюремное заключение сроком на два года и штраф в размере € 14,8 млн.
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