Деменко: «Краснодар» не сможет обыграть «Спартак», максимум ничья

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях перед матчем третьего тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра состоится 31 июля. Начало — в 19:30 мск.
«Нас ожидает очень интересный матч, ведь обе команды всегда играют в зрелищный и открытый футбол. Все знают, что сегодня для Массимо Карреры очень важно выиграть. «Быки» успеют восстановиться после матча в Лиге Европы. Но если мы увидим ту же команду, которая играла против «Люнгбю», то ей будет очень тяжело. Если «Краснодар» выйдет тем же составом, то «Спартак» выиграет. Если будут изменения и некоторые футболисты восстановятся после травм, то сыграют вничью. «Краснодар» не сможет обыграть «Спартак», максимум ничья», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».