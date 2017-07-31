«Реал» и «Фиорентина» разыграют кубок Сантьяго Бернабеу

Стал известен соперник «Реала» по Кубку Сантьяго Бернабеу, который по традиции проходит в августе. На сей раз мадридцы разыграют трофей с «Фиорентиной». Об этом говорится на сайте итальянского клуба.
Товарищеский матч, который назван в честь бывшего президента «Реала», состоится 23 августа. «Фиорентина» станет третьим итальянским клубом в истории после «Милана» и «Интера», который поспорит за трофей.
Кубок Сантьяго Бернабеу проводится с 1979 года. Перед стартом прошлого сезона соперником «Реала» был «Реймс», а матч завершился в пользу мадридцев 5:3.
«Реал» победил «Реймс» в товарищеском матче, пропустив три мяча