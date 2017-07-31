Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, обвинивший в трусости нападающего своей команды Константина Базелюка в прямом эфире после поражения от «Локомотива» (0:1), объяснил свой поступок.
«С Базелюком мы поговорили. Важно знать, что ничего более значимого в своей карьере, чем у меня Хабаровске два года назад, он не показывал. Тогда за сезон забил 11 мячей. Думаю, это были его лучшие матчи. У Базелюка был статус таланта, не оправдавшего надежды. Все помнят: многие тренеры, которые с ним работали, обвиняли его в отсутствии бойцовских качеств. У меня в Хабаровске, казалось, он смог преодолеть этот «недуг». И я считал, что он не вернётся к прошлому. Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь – ему я говорил о том же самом на протяжение двух месяцев. Мне уже надоело.
Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Сегодня наша команда на сто процентов состоит из бойцовских качеств. Собственно, с таким расчётом футболистов и подбирал. У нас нет возможности приобретать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но набрать команду игроков с развитым мужским началом – есть. И если футболист не бьётся на поле, он нас дискредитирует. Только слепой не увидел, что Базелюк демонстрировал своё безволие в ведении единоборств всей стране. Это равнодушие к команде. Тогда почему я не имею право сказать, как есть?
Если обидится – ради бога. Не соберётся сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус», — сказал Григорян.