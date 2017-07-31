Полузащитник Максим Жавнерчик, известный в России по выступлению за «Кубань» с 2009 по 2014 год, перешёл в «Динамо-Минск». Об этом говорится на сайте столичного клуба. Детали контракта не разглашаются. Последним клубом Жавнерчика был БАТЭ, соглашение с которым футболист расторг.
«Обычно всё так быстро и неожиданно получается. На данный момент я рад, что вопрос моего перехода удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем.
«Динамо» и БАТЭ всю жизнь были конкурентами, но ведь также можно сказать про «Шахтёр» и другие клубы. В Борисове прошла не вся моя футбольная карьера, поэтому не вижу ничего зазорного в этом переходе, для меня это новый этап карьере, новый вызов – не более того.
С большей частью команды я уже пересекался, надеюсь, что вливание в коллектив пройдёт максимально быстро. Да, понадобится время, для того чтобы наладить взаимопонимание и привыкнуть к новым требованиям. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы втянуться как можно быстрее», — цитирует Жавнерчика пресс-служба клуба.
Бывший полузащитник «Кубани» Жавнерчик стал игроком «Динамо-Минск»