Нигматуллин: верю, что «Спартаку» удастся победить, Каррера сделал выводы

Экс-вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на предстоящую игру 3-го тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар». Матч состоится сегодня, начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпион страны затянул с первой победой. Главная причина – банально не повезло. Команда играет неплохо, много делает для победы и создаёт моменты. Немного не хватает пока. Знаете, есть старое футбольное поверье: ничья на выезде, победа дома. Вот, ничья уже есть, осталось победить.
«Краснодар» — непростой соперник, начал очень хорошо. Но это не та команда, которую невозможно обыграть. «Краснодар» уже играл в Лиге Европы. Выступать на несколько фронтов всегда сложнее. Я верю, что «Спартаку» удастся победить. Массимо Каррера сделал определённые выводы, поправились ребята из основного состава. Будет тяжело, но ставлю на минимальную победу хозяев, со счётом 2:1», — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.