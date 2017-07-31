Роналду в суде: если бы меня не звали Роналду, я бы не сидел здесь

Стало известно, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду сказал в суде, давая показания по делу об уклонении от уплаты налогов. Напомним, что после выхода из помещения 32-летний футболист не стал делать никаких заявлений.
«Если бы меня не звали Криштиану Роналду, я бы не сидел здесь», — цитирует Роналду AS.
Судья Гомес Феррер ответил: «Вы ошибаетесь. Множество анонимных людей оказываются на том месте, где вы сейчас. Вы подозреваетесь в финансовом преступлении, основанном на доказательствах, предоставленных прокурором, по которым я обязан принять решение».
Но Роналду повторил свои слова: «Нет, нет. Всё это происходит, потому что я Криштиану Роналду».
Игрок сборной Португалии в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.
В случае если форвард «Реала» будет признан виновным по данному делу, то ему грозит тюремное заключение сроком на два года и штраф в размере € 14,8 млн.