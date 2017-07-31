Балашов: «Арсенал» не будет подавать апелляцию на пенальти в матче с «Рубином»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал ситуацию вокруг пенальти, назначенного в ворота команды в гостевом матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». На 73-й минуте игры главный судья Владимир Москалёв назначил 11-метровый в пользу казанской команды после эпизода в штрафной площади с участием нападающего Сердара Азмуна и защитника Стопиллы Сунзу. Ранее в официальном канале клуба в YouTube было опубликовано видео эпизода с названием «Спорный пенальти».
«Пресс-служба клуба приняла решение выложить видео с таким названием, мы просто высказали своё мнение. Клуб не будет подавать апелляцию. У нас нет таких прав», — сказал Балашов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.
Видео пенальти можно посмотреть на YouTube.